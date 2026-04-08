Wartezeiten bei Macs

Wer aktuell einen neuen Mac kaufen möchte, muss unter Umständen geduldig sein. Je nach Modell gibt Apple
in seinem Online-Shop Wartezeiten von einigen Wochen an, wie "Heise.de" bemerkt hat
. In Deutschland muss man bei der Einsteigerversion des Mac Studio offenbar mit Wartezeiten bis Ende Mai oder Anfang Juni rechnen, beim günstigsten Mac Mini dauert die Lieferung gut drei Wochen.
In der Schweiz sieht die Situation ein wenig besser aus, warten muss man allerdings auch hierzulande. Beim Mac Mini mit M4 Chip sowie 16/256 GB Speicher gibt Apple beispielsweise einen Versand in zwei bis drei Wochen an, beim Mac Studio mit M4 Max sowie 36/512 GB Speicher muss man sich vier bis fünf Wochen gedulden.
Ebenfalls zwei bis drei Wochen warten muss man auf das brandneue Macbook Neo, während das Macbook Air, das Macbook Pro und der iMac offenbar ab Lager zu haben sind.
Bezüglich der Gründe für die Lieferverzögerungen spekuliert "Heise.de", dass die Lieferengpässe von Komponenten – insbesondere RAM – die Ursache sein könnten. Möglich wäre auch die anstehende Vorstellung neuer Versionen des Mac Studio und des Mac Mini – Anzeichen dafür gibt es offenbar aber keine.
(mw)