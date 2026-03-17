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Swiss Data Science Center eröffnet eigenen Hauptsitz in Lausanne
Quelle: SDSC

Swiss Data Science Center eröffnet eigenen Hauptsitz in Lausanne

Das 2017 gegründete Forschungsinstitut Swiss Data Science Center (SDSC) bekommt einen eigenen Standort auf dem Innovations-Campus Biopôle in Lausanne.
17. März 2026

     

Das Data-Science- und KI-Forschungsinstitut Swiss Data Science Center (SDSC) gibt die Eröffnung seines Hauptsitzes auf dem Biopôle Campus in Lausanne bekannt. Es ist der erste eigene Sitz der 2017 gegründeten Organisation ausserhalb der Räumlichkeiten ihrer Partner (ETH, EPFL und PSI).

Die Eröffnung konnte auch durch die Unterstützung des Kantons Waadt stattfinden. Der Kanton investiert zwischen 2024 und 2027 7,5 Millionen Franken über seinen Innovation Support Fund. KMU und staatliche aus Waadt sollen damit eng mit den Spezialisten des SDSC und den Partner-Bildungseinrichtungen zusammenarbeiten können.


"Der Umzug ins Biopôle ist ein wichtiger Schritt für das SDSC und für die Entwicklung der Datenwissenschaft im Kanton Waadt und in der gesamten Schweiz. Durch die Nähe zu kantonalen Behörden, Unternehmen, Universitäten und Spitälern können wir diese bei der Entwicklung innovativer datengestützter Instrumente und Dienstleistungen wirksam unterstützen. Die Unterstützung durch den Kanton Waadt spielt in dieser neuen Phase eine entscheidende Rolle." Wie Olivier Verscheure, Executive Director des SDSC (Bild, hinten links), kommentiert.

Bei der Partnerschaft mit dem Kanton gehe es nicht rein um die finanzielle Unterstützung, wie Isabelle Moret, Waadtländer Staatsrätin und Vorsteherin des Departements für Wirtschaft, Innovation, Beschäftigung und Kulturerbe (Bild, vorne rechts), ergänzt. "Das Ziel besteht darin, den Akteuren aus Wirtschaft und öffentlichem Sektor im Kanton zu ermöglichen, Daten zu nutzen, um ihre Herausforderungen zu bewältigen, sei es bei der Sanierung unseres Wohnungsbestands, der Überwachung unserer Seen oder der Modernisierung unserer Gesundheitsdienste." (win)


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