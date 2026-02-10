Stellenabbau bei Cablex

Bei Netzinfrastrukturspezialist Cablex kommt es zu einem Stellenabbau. Wie die Plattform "20 Minuten" berichtet
, sollen vom Abbau mehrere Dutzend Mitarbeitende betroffen sein. Cablex-CEO Roger Keller soll den Abbau intern bedauert haben, allerdings sei die Entwicklung so eindeutig, dass es keine andere Möglichkeit gebe, schreibt "20 Minuten" unter Berufung auf das Firmen-Intranet von Cablex
. Ein Sprecher der Swisscom-Tochter hat den Stellenabbau gegenüber der Plattform bestätigt und spricht von einer zweistelligen Zahl an Mitarbeitenden, die betroffen sei. Diese seien bereits informiert worden und würden bei der Suche nach Lösungen unterstützt.
Als Gründe für den Abbau werden der Preisdruck im Bau von Netzinfrastruktur genannt, aber auch die zunehmende Automatisierung und die unsicheren Konjunkturaussichten.
Cablex, entstanden 2021 als hundertprozentige Swisscom-Tochter, beschäftigt rund 2500 Leute und ist seit 2024 auch mit einer Tocher in Deutschland am Markt aktiv.
(mw)