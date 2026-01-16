Spezifikationen der nächsten iPhone-Generation geleakt

Obwohl die globalen Smartphone-Verkäufe sich im laufenden Jahr rückläufig entwickeln könnten, bescheinigt der Analyst Jeff Pu dem iPhone-Hersteller Apple dennoch steigende Verkaufszahlen, so ein Bericht
von "9to5Mac". So geht Pu für den Gesamtmarkt von einem Minus von 4 Prozent aus, prognostiziert für Apple aber ein Absatzplus von immerhin zwei Prozentpunkten.
Dazu hat Jeff Pu eine Tabelle mit einigen Spezifikationen des iPhone 18 Pro, des Pro Max wie auch des faltbaren Smartphones iPhone Fold veröffentlicht, die am 26. September offiziell vorgestellt werden sollen. Das iPhone-18-Basismodell wird derweil erst im darauffolgenden Frühjahr erwartet. Laut "9to5Mac" sollen die von Pu veröffentlichten Daten von der chinesischen Investmentbank GF Securities stammen; ob sie der Realität entsprechen, ist ungewiss.
(rd)