cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Spezifikationen der nächsten iPhone-Generation geleakt
Quelle: Apple

Spezifikationen der nächsten iPhone-Generation geleakt

Ein Analyst hat voraussichtliche Spezifikationen der auf Herbst erwarteten kommenden iPhone-18-Modelle veröffentlicht. Ob die Daten der Realität entsprechen, ist allerdings ungewiss
16. Januar 2026

     

Obwohl die globalen Smartphone-Verkäufe sich im laufenden Jahr rückläufig entwickeln könnten, bescheinigt der Analyst Jeff Pu dem iPhone-Hersteller Apple dennoch steigende Verkaufszahlen, so ein Bericht von "9to5Mac". So geht Pu für den Gesamtmarkt von einem Minus von 4 Prozent aus, prognostiziert für Apple aber ein Absatzplus von immerhin zwei Prozentpunkten.


Dazu hat Jeff Pu eine Tabelle mit einigen Spezifikationen des iPhone 18 Pro, des Pro Max wie auch des faltbaren Smartphones iPhone Fold veröffentlicht, die am 26. September offiziell vorgestellt werden sollen. Das iPhone-18-Basismodell wird derweil erst im darauffolgenden Frühjahr erwartet. Laut "9to5Mac" sollen die von Pu veröffentlichten Daten von der chinesischen Investmentbank GF Securities stammen; ob sie der Realität entsprechen, ist ungewiss. (rd)
carousel
(Quelle: 9to5Mac/Jeff Pu)
(Quelle: Apple)


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Was für Schuhe trug der gestiefelte Kater?
Embedded Payments: Schlüssel für Plattform-Erfolg
Schnelles, sicheres digitales Kunden-Onboarding
Gemischte Flotten? Mac hilft mit
Security Leadership: Vom CIO zum Business Enabler
Cybercrime Trends 2026: Wunderwaffe KI
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER