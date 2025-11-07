cnt
Sandisk bringt Mini-USB-Flash-Drive mit einem TB Speicherplatz
Sandisk bringt Mini-USB-Flash-Drive mit einem TB Speicherplatz

Mit dem Flash-Laufwerk Extreme Fit USB-C hat Sandisk einen Speicherzwerg mit einer maximalen Kapazität von einem Terabyte vorgestellt – und dies zum Preis eines konventionellen USB-Sticks.
7. November 2025

     

Die Western-Digital-Tochter Sandisk hat nach eigenen Aussagen das weltkleinste USB-Flash-Drive vorgestellt. Das Laufwerk mit der Modellbezeichnung Extreme Fit USB-C wird am genannten USB-Port angeschlossen und macht sich mit einer Grösse von 1,8 x 1,4 x 1,6 Zentimeter kaum störend bemerkbar.

Der Speicherzwerg ist mit Kapazitäten von 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB sowie einem Terabyte verfügbar. Unabhängig vom Speichervolumen verspricht Sandisk an der USB-3.2-Gen-1-Schnittstelle eine Datenübertragungsrate von bis zu 400 MB/s. Die Preise bewegen sich zwischen 15 und 110 Dollar und damit im Rahmen herkömmlicher USB-Sticks.


Zum Laufwerk liefert Sandisk für Windows- und Mac-Rechner die App Memory Zone für die Verwaltung und das Backup von Dateien. Dazu gibt's eine grosszügige Garantiegewährleistung von fünf Jahren. Wann und zu welchen Preisen das Miniatur-Laufwerk auch in der Schweiz verfügbar wird, ist offen. (rd)
