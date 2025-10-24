Zusammenarbeit bleibt die Schwachstelle der Schweizer IT

Auch im Bereich Automatisierung und KI ist die Schweiz gut aufgestellt. Nach Angaben von Topdesk ist KI in 30 Prozent der Schweizer Organisationen bereits vollständig implementiert. Im europäischen Vergleich liegt nur das Vereinigte Königreich mit 36 Prozent davor, während Österreich und Belgien je 26, Deutschland 23 und die Niederlande 16 Prozent erreichen. In der Schweiz geben 42 Prozent an, dass KI in mehreren Bereichen etabliert ist, aber noch nicht unternehmensweit.Bei der Zusammenarbeit scheint es aber noch zu hapern. In der Schweiz sind 80 Prozent überzeugt, dass sich IT-Störungen schneller lösen liessen, wenn Abteilungen besser zusammenarbeiten, in Österreich sagen dies 79 Prozent und in Deutschland 71 Prozent. Für die DACH-Auswertung wurden laut Topdesk 3000 IT-Fachkräfte befragt, die europäische Gesamtstudie umfasst 6000 Teilnehmende und wurde im August 2025 von Censuswide im Auftrag von Topdesk durchgeführt. (dow)