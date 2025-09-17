cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Samsung rollt mit One UI 8 Android 16 aus
Quelle: Samsung

Samsung rollt mit One UI 8 Android 16 aus

Mit dem Update auf One UI 8 kommt Android 16 auf eine Reihe aktueller und ältere Samsung-Geräte. Wie auch bei der Konkurrenz stellt Samsung das Thema KI in den Mittelpunkt des OS-Updates.
17. September 2025

     

Samsung beginnt mit dem Rollout von One UI 8 – und damit dem Update auf Android 16 – für seine Galaxy-Geräte. Bisher kamen nur die im Sommer vorgestellten Flip- und Fold-Geräte von Samsung in den Genuss der neuesten Android-Version.

Wenig überraschend steht auch bei Samsung das Thema KI im Zentrum des Geschehens. One UI 8 soll den Nutzern beim Gebrauch kontextbezogene, personalisierte Vorschläge machen, die im Alltag unterstützen sollen. Security-Themen werden dabei nicht vernachlässigt und gehen Hand in Hand mit den neuen KI-Funktionen, wie die Koreaner betonen.


Die "Now Brief"-Funktion zeige fortan etwa deutlich mehr Informationen an als bisher. Als Beispiel nennt Samsung etwa Updates zum Verkehr oder eigenen Erinnerungen wie auch die Möglichkeit, mit Samsung Moment "tägliche Routinen reflektieren zu können". Für die Nutzung von Now Brief ist jedoch das Login beim Samsung-Account nötig. Ebenfalls mit an Bord sind Googles Gemini Live und Circle to Search with Google.
(Quelle: Samsung)
(Quelle: Samsung)
(Quelle: Samsung)
Dazu gibt's eine Reihe von UI-Updates, die für alle möglichen Formfaktoren von Samsungs Smartphone-Portfolio optimiert wurde. Für die grösseren Screens kommt mit One UI 8 zum Beispiel eine Drag-and-Drop-Funktion für KI-Inhalte, die so direkt in andere Fenster Anwendungen hineingezogen werden können.

Die neue OS-Version soll noch im laufenden Jahr an eine grosse Reihe von Geräten ausgerollt werden. Darunter natürlich die S25-Serie, die in den kommenden Tagen ausgerollt wird, aber auch die Serien S24, S23, S22, sowie eine Reihe an Tablets und Smartphones der A-Serie. (win)



Weitere Artikel zum Thema

Samsung bringt Copilot auf den Wohnzimmerbildschirm

 31. August 2025 - Microsofts KI-Assistent Copilot zieht auf ausgewählte Samsung-Fernseher und -Monitore des Modelljahrs 2025 ein. Die Sprachsteuerung zeigt Antworten als übersichtliche Karten und soll Suche, Empfehlungen und Alltagsfragen am TV vereinfachen.

Digital erzeugt, in Papierform dargestellt

 20. August 2025 - Mit dem Color E-Paper hat Samsung eine Digital-­Signage-Lösung im Angebot, die sich als Ersatz für den Druck analoger Erzeugnisse anbietet und zahlreiche Einsatzszenarien befriedigen dürfte.

Galaxy Z Fold7: Ultradünnes KI-Foldable mit 200-MP-Kamera

 10. Juli 2025 - Samsung hat das Galaxy Z Fold7 als bisher dünnstes Foldable präsentiert. Mit einer 200-Megapixel-Hauptkamera, KI-Assistenten und grossen Bildschirmen für Multitasking auf bis zu drei Apps – doch diese Technik hat ihren Preis.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wie hiess im Märchen die Schwester von Hänsel?
Lenzerheide Bergbahnen modernisiert Netzwerkinfrastruktur
Mit Security Awareness Trainings gegen die Gleichgültigkeit
MDR «Made in Europe»: Smarter Einstieg in Security-as-a-Service
Connectivity: Schnell, sicher, souverän
Cisco: Wie KI im Alltag Security-Teams stärkt
KI im Contract Management smart und sicher einsetzen
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER