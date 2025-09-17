Samsung rollt mit One UI 8 Android 16 aus





Die "Now Brief"-Funktion zeige fortan etwa deutlich mehr Informationen an als bisher. Als Beispiel nennt Samsung etwa Updates zum Verkehr oder eigenen Erinnerungen wie auch die Möglichkeit, mit Samsung Moment "tägliche Routinen reflektieren zu können". Für die Nutzung von Now Brief ist jedoch das Login beim Samsung-Account nötig. Ebenfalls mit an Bord sind Googles Gemini Live und Circle to Search with Google. Samsung beginnt mit dem Rollout von One UI 8 – und damit dem Update auf Android 16 – für seine Galaxy-Geräte. Bisher kamen nur die im Sommer vorgestellten Flip- und Fold-Geräte von Samsung in den Genuss der neuesten Android-Version.Wenig überraschend steht auch bei Samsung das Thema KI im Zentrum des Geschehens. One UI 8 soll den Nutzern beim Gebrauch kontextbezogene, personalisierte Vorschläge machen, die im Alltag unterstützen sollen. Security-Themen werden dabei nicht vernachlässigt und gehen Hand in Hand mit den neuen KI-Funktionen, wie die Koreaner betonen.Die "Now Brief"-Funktion zeige fortan etwa deutlich mehr Informationen an als bisher. Als Beispiel nennt Samsung etwa Updates zum Verkehr oder eigenen Erinnerungen wie auch die Möglichkeit, mit Samsung Moment "tägliche Routinen reflektieren zu können". Für die Nutzung von Now Brief ist jedoch das Login beim Samsung-Account nötig. Ebenfalls mit an Bord sind Googles Gemini Live und Circle to Search with Google.

Dazu gibt's eine Reihe von UI-Updates, die für alle möglichen Formfaktoren von Samsungs Smartphone-Portfolio optimiert wurde. Für die grösseren Screens kommt mit One UI 8 zum Beispiel eine Drag-and-Drop-Funktion für KI-Inhalte, die so direkt in andere Fenster Anwendungen hineingezogen werden können.



Die neue OS-Version soll noch im laufenden Jahr an eine grosse Reihe von Geräten ausgerollt werden. Darunter natürlich die S25-Serie, die in den kommenden Tagen ausgerollt wird, aber auch die Serien S24, S23, S22, sowie eine Reihe an Tablets und Smartphones der A-Serie. (win)

