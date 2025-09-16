cnt
Weko stellt Verfahren gegen Swisscom zu WAN-Anbindungen ein
Quelle: Depositphotos

Weko stellt Verfahren gegen Swisscom zu WAN-Anbindungen ein

Die Weko hat ihre Untersuchungen gegen Swisscom zur Standortvernetzung von Unternehmen über Breitband eingestellt. Nach einem Bundesgerichtsurteil von 2024 sieht die Behörde keine Hinweise auf einen Missbrauch der Marktstellung.
16. September 2025

     

Die Wettbewerbskommission Weko hat das Verfahren gegen Swisscom rund um die sogenannten WAN-II-Anbindungen beendet. Die Untersuchung war 2020 eröffnet worden, nachdem Anhaltspunkte für mögliche Diskriminierungen von Handelspartnern, überhöhte Preise oder eine Kosten-Preis-Schere vorlagen. Gemäss der Behörde liess sich keiner dieser Vorwürfe belegen. Preisunterschiede seien vielmehr auf Verhandlungen zurückzuführen und nicht auf missbräuchliches Verhalten.

Bereits 2015 hatte die Weko Swisscom im Zusammenhang mit der Vernetzung der Poststandorte (WAN-I) gebüsst. Das Bundesgericht hob diesen Entscheid im März 2024 auf und stellte fest, dass Swisscom ihre marktbeherrschende Stellung nicht missbraucht habe. Da die WAN-II-Untersuchung ein ähnliches Verhalten betraf, stellte die Weko auch dieses Verfahren ein.


Swisscom begrüsst den Entscheid und verweist auf die vom Bundesgericht bestätigte Rechtsauffassung, wonach die Preise das Ergebnis von Verhandlungen gewesen seien und keine überhöhten Gewinnmargen vorgelegen hätten.

Der Entscheid der Weko kann beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden. (mw)


Weitere Artikel zum Thema

Weko büsst Swisscom mit 18 Millionen Franken

 25. April 2024 - Aufgrund des geplanten wettbewerbswidrigen Ausbaus des Glasfaser-Netzes büsst die Weko Swisscom mit 18 Millionen Franken. Ausserdem unterstreicht die Wettbewerbskommission, dass nur die P2P-Technologie zulässig ist.

Bundesgericht heisst Swisscom-Beschwerde gegen Weko gut

 19. April 2024 - Das Bundesgericht hat eine Busse von über 7 Millionen Franken gegen Swisscom wegen Kartellrechtsverstössen aufgehoben wie auch ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 2021.

Swisscom: Weko-Verfahren bezüglich Glasfaser-Ausbau kurz vor Ende

 6. Juli 2023 - Das Weko-Verfahren bezüglich der Glasfaser-Bauweise von Swisscom neigt sich allmählich dem Ende zu. Doch auch nach dem juristischen Tauziehen bleiben viele Anschlüsse bestehen, die noch umgebaut werden müssen.


