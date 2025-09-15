cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Kein Dirac-Upgrade-Block mehr für Windows 11 24H2
Quelle: Depositphotos

Kein Dirac-Upgrade-Block mehr für Windows 11 24H2

Dank einem neuen Treiber lassen sich jetzt auch PCs, auf denen Dirac Audio zum Einsatz kommt, auf Windows 11 24H2 upgraden. Die Blockade bezüglich Auto HDR besteht hingegen weiterhin.
15. September 2025

     

Man glaubt es kaum, aber noch immer können nicht alle eigentlich upgradefähigen Windows-11-PCs auf Version 24H2 aufgerüstet werden. Jetzt hat Microsoft einen seit Monaten bestehenden Safeguard Hold (eine Upgrade-Blockade, um eine "reibungslose Nutzererfahrung" zu gewährleisten), entfernt. Von diesem Upgrade Block waren Nutzer betroffen, auf deren PCs Dirac-Audio-Technologie zum Einsatz kommt. Dieses Problem will Microsoft durch ein neues Update behoben haben. Bisher hat dieser Fehler beim Upgrade auf Windows 11 24H2 bewirkt, dass Lautsprecher und Headsets vor allem bei Verbindung via Bluetooth nicht richtig funktionierten. Die Rede war von komplettem Audio-Ausfall oder von verzerrter Wiedergabe.


Um in den Genuss von Windows 11 24H2 zu kommen, können betroffene User das Update KB5065431 für Windows 11 23H2 herunterladen und installieren und dann das Update auf 24H2 durchführen. Damit ist das Dirac-Problem behoben. Eine andere Blockade bleibt hingegen weiterhin bestehen: PCs, auf denen Auto HDR aktiviert ist, können weiterhin nicht auf die neueste Betriebssystemversion aufgerüstet werden. Als Workaround empfiehlt es sich, Auto HDR in den Grafikeinstellungen zu deaktivieren. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Windows 11 25H2: ISO-Dateien jetzt für Insider verfügbar

 14. September 2025 - Die ISO-Dateien für Windows 11 Version 25H2 stehen ab sofort im Release Preview Channel zum Download bereit. Damit können Mitglieder des Windows-Insider-Programms die kommende Version des Betriebssystems direkt installieren oder ein frisches Setup durchführen, noch bevor das Update offiziell ausgerollt wird.

Microsoft schliesst 80 Lücken und bringt neue Windows-Funktionen

 11. September 2025 - Microsoft schliesst im Rahmen des September-Patchdays 80 Sicherheitslücken, acht davon kritisch, und verpasst Windows 11 24H2 einige neue Funktionen.

Microsoft bestätigt Audio-Bug von Windows 11 24H2

 19. Dezember 2024 - Auf bestimmten Systemen, die Dirac Audio verwenden, kann unter Windows 11 24H2 die Audio-Ausgabe verstummen. Microsoft belegt diese Systeme mit einem Update-Block.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Welche Farbe hatte Rotkäppchens Kappe?
MDR «Made in Europe»: Smarter Einstieg in Security-as-a-Service
Connectivity: Schnell, sicher, souverän
Cisco: Wie KI im Alltag Security-Teams stärkt
KI im Contract Management smart und sicher einsetzen
Ein Login, alles drin
Workplace as a Service: effizient, sicher, smart
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER