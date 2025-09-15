Kein Dirac-Upgrade-Block mehr für Windows 11 24H2

Man glaubt es kaum, aber noch immer können nicht alle eigentlich upgradefähigen Windows-11-PCs auf Version 24H2 aufgerüstet werden. Jetzt hat Microsoft
einen seit Monaten bestehenden Safeguard Hold (eine Upgrade-Blockade, um eine "reibungslose Nutzererfahrung" zu gewährleisten), entfernt. Von diesem Upgrade Block waren Nutzer betroffen, auf deren PCs Dirac-Audio-Technologie zum Einsatz kommt. Dieses Problem will Microsoft durch ein neues Update behoben haben. Bisher hat dieser Fehler beim Upgrade auf Windows 11 24H2 bewirkt, dass Lautsprecher und Headsets vor allem bei Verbindung via Bluetooth nicht richtig funktionierten. Die Rede war von komplettem Audio-Ausfall oder von verzerrter Wiedergabe.
Um in den Genuss von Windows 11 24H2 zu kommen, können betroffene User das Update KB5065431 für Windows 11 23H2 herunterladen und installieren und dann das Update auf 24H2 durchführen. Damit ist das Dirac-Problem behoben. Eine andere Blockade bleibt hingegen weiterhin bestehen: PCs, auf denen Auto HDR aktiviert ist, können weiterhin nicht auf die neueste Betriebssystemversion aufgerüstet werden. Als Workaround empfiehlt es sich, Auto HDR in den Grafikeinstellungen zu deaktivieren.
(ubi)