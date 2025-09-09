cnt
Drei neue Apple-Watch-Modelle erwartet
Quelle: Apple

Drei neue Apple-Watch-Modelle erwartet

Apple könnte laut Last-Minute-Gerüchten die Apple Watch gleich in drei neuen Versionen vorstellen – als Apple Watch Series 11, Ultra 3 und SE 3. Das Modell Ultra 3 soll mit Satelliten-Konnektivität ausgestattet sein.
9. September 2025

     

Apple wird am heutigen Abend wohl nicht nur das neue iPhone-Line-up vorstellen. Erwartet werden auch neue Airpods und die neue Generation der Apple Watch. Die Smartwatch soll dabei in drei verschiedenen Versionen vorgestellt werden, wie die Plattform "9to5Mac" als Last-Minute-Gerücht unter Berufung auf einen anonymen, aber zuverlässigen Leaker berichtet. Nebst der Apple Watch Series 11 soll Apple auch die Apple Watch Ultra 3 sowie die Apple Watch SE 3 zeigen. Allen drei Modellen soll gemeinsam sein, dass sie auf demselben S11-Chip basieren, zudem kann man bei allen Modellen von einem grösseren und helleren Display ausgehen.

Für die Apple Watch Ultra 3 wird zudem erwartet, dass sie auch Blutdruck messen kann und mit Satelliten-Konnektivität ausgestattet ist, so dass Notrufe möglich werden, wenn keine Mobilfunkverbindung vorhanden ist.


Falls sich das Gerücht mit der Apple Watch SE 3 bewahrheitet, würde die Budget-Version nach drei Jahren wieder ein Update bekommen. Dieses soll sich optisch an die Modelle Series 7 bis 9 annähern, allerdings soll weiterhin auf ein Always-on-Display verzichtet werden. Spekuliert wird derweil über eine Version mit Kunststoffgehäuse, was die Kosten senken soll.

Apple wird heute Dienstag, 9. September, am frühen Abend seine neue Gerätegeneration vorstellen. (mw)




