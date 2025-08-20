Blackberry Classic mit neuem Innenleben und Android 14

Zinwa Technologies stattet originale Blackberry-Classic-Geräte mit neuem Mainboard, moderner Kamera und Android 14 aus und bringt sie so als Q25 Pro zurück. Unter anderem wird Motherboard, Speicher und SoC ausgetauscht, während die äussere Haptik des Q20 erhalten bleibt.Im Inneren arbeitet ein Mediatek Helio G99 statt des alten Snapdragon S4, dazu kommen 12 GByte RAM und 256 GByte Flash (zuvor 2 GByte bzw. 16 GByte). Die Hauptkamera soll auf einen 50-Megapixel-Sensor wechseln, der Micro-USB-Port wird zum USB-C, und der Akku wird durch ein Modell mit 3000 mAh ersetzt. Der Preis liegt bei rund 340 Franken, ein Umbauset gibt es für 300 Franken.Als Betriebssystem setzt Zinwa laut eigener Webseite auf Android 14 ohne auffällige Herstelleroberfläche. Google-Apps sind vorinstalliert, Android Auto soll funktionieren. Wegen des Umbaucharakters gibt es lediglich eine "beschränkte Garantie". Bestellungen laufen über die Herstellerseite, die Auslieferung erfolgt chargenweise – die nächste Welle soll ab September 2025 geplant sein. (dow)