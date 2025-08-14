Microsoft könnte KI-Agents bald in Windows-Taskleiste integrieren

Microsoft arbeitet laut mehreren Windows-Experten daran, KI-Agenten in die Windows-Taskleiste zu integrieren. Sogenannte Agentic AI ist in der IT der Trend der Stunde. Der Begriff steht für KI-basierte Tools, die verschiedenste Aufgaben eigenständig ausführen können. Da die Agenten nur wenigen Input und Interaktion mit Menschen erfordern, können sie Nutzer beispielsweise bei Routineaufgaben entlasten.
Dass Microsoft
entsprechende KI-Helfer stärker in Windows einbindet, scheint also nur konsequent und passt zur bisherigen Strategie der Redmonder. Nun haben die beiden Insider XenoPanther und PhantomOfEarth (via
"TechRadar") unabhängig voneinander in Posts auf X Hinweise in Preview-Versionen von Windows gefunden, die auf "Agentic Companions" beziehungsweise "Taskbar Companions" hindeuten. Konkret lässt sich über eine der in Previews gefundenen Einstellungen wohl die "Sichtbarkeit" des Tools in der Taskbar regeln.
Spannend ist an diesem Punkt jedoch, wie Microsoft die verschiedenen KI-Tools in Zukunft zusammenführt und die verschiedenen Dienste differenziert. Bisher ist beispielsweise nicht bekannt, ob die KI-Agenten Bestandteil von Copilot sind oder eigenständige Dienste darstellen.
(sta)