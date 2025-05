Huawei präsentiert Matebook Fold mit HarmonyOS

Der chinesische Hersteller Huawei ist mit einem neuen Notebook am Start, das gleich mehrere Besonderheiten vereint. Zum einen verfügt das Gerät über das vom Hersteller selbst entwickelte HarmonyOS, da die Chinesen aufgrund bestehender US-Sanktionen weder Windows, noch Android als Betriebssystem verwenden dürfen. Eine weitere Besonderheit ist der Formfaktor als faltbares Notebook. Damit sind die Chinesen zwar nicht die ersten, doch das Angebot an solchen Geräten ist derzeit noch überschaubar.Ausgestattet ist das Matebook Fold in aufgeklapptem Zustand mit einem 18-Zoll-Display mit einer Auflösung von 3296 × 2472 Pixeln, das auch in Form von zwei 13-Zoll-Displays genutzt werden kann. Damit kann das Matebook Fold auf unterschiedliche Arten benutzt werden: Entweder wie ein klassisches Notebook mit virtueller oder magnetisch aufgelegter Tastatur oder mit externer Tastatur und komplett aufgeklappt. Dazu ist ein Standfuss in das Device integriert. Gemäss Hersteller ist das Matebook mit einer Dicke von 7,3 mm im aufgeklappten Zustand das dünnste faltbare Notebook der Welt.