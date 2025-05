Vivaldi 7.4 bringt Tastatur-Shortcuts pro Website

Vivaldi hat seinen gleichnamigen Browser in Version 7.4 veröffentlicht, die ihn laut Firmenchef Jon von Tetzchner "schneller, intelligenter und noch persönlicher" macht. Es handle sich aber nicht um ein Feuerwerk an Fortschritt, sondern um stille, konsequente Verbesserungen.Eine wesentliche Neuerung ist mehr Kontrolle über die Keyboard Shortcuts. Bereits seit wie Vivaldi 7.2 kann man in den Einstellungen eine Prioritätenliste definieren und auswählen, welche Vivaldi-spezifischen Tastaturkürzel vorrangig behandelt werden sollen. Version 74 geht hier noch einen Schritt weiter: Die Tastaturkürzel können für jede Website einzeln angepasst werden, und man hat die Wahl, ob man Vivaldi-spezifische oder seitenbezogene Shortcuts priorisieren möchte. So könnte man zum Beispiel einer Website wie Google Docs erlauben, die in Vivaldi angepassten Befehle zu überschreiben und kann genau bestimmen dass die Tastenkombinationen dort funktionieren, wo man sie am meisten braucht. Zugänglich ist diese Option im Menü "Datenschutz und Sicherheit" unter "Website-Berechtigungen".Ausserdem hat Vivaldi in der neuen Version die Adressleiste optimiert – sie komme jetzt intelligenter, schneller und konsistenter daher. Zudem wurden die Einstellungen für bessere Übersichtlichkeit neu strukturiert und verschiedene Fehler ausgeräumt. Im Einstellungsmenü lässt sich nun festlegen, welche Elemente im Dropdown-Menü der Adressleiste angezeigt werden. Mit einen zarten Hinweis auf " The Hitchhiker's Guide to the Galaxy" merkt von Tetzchner an, das Dropdown-Menü könne nun bis zu 42 Einträge erhalten.Am weiteren neuen Features nennt der Blogbeitrag eine vereinfachte Profil Auswahl beim Start, überarbeitete Windows- und Verlaufs-Panels Sowie Verbesserungen bei der Stabilität und Performance. Vivaldi 7.4 für Windows steht wie gewohnt in unserer Freeware Library zum Download bereit. (ubi)