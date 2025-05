Microsoft zeigt überarbeitetes Startmenü von Windows 11

Microsoft hat im Rahmen einer neuen Blog-Serie mit dem Titel "Beyond the Surface" eine Vorschau auf eine überarbeitete Version des Startmenüs von Windows 11 gegeben. Wie Microsoft ausführt, soll die neue Gestaltung eine einfachere Bedienung, schnelleren Zugriff auf häufig genutzte Inhalte sowie eine bessere Personalisierung ermöglichen.Gemäss dem Windows Design Team basiert die Überarbeitung auf umfangreichem Nutzerfeedback und internen Designprozessen. Das neue Startmenü soll wichtige Apps und Dateien stärker in den Fokus rücken und bietet unterschiedliche Ansichten für die App-Darstellung – darunter eine kategorisierte Rasteransicht, eine alphabetische Liste und eine kompakte Übersicht häufig genutzter Anwendungen. Empfehlungen im Startmenü sollen auf dem Nutzungsverhalten basieren und dynamisch Inhalte wie zuletzt verwendete Dateien oder häufig zu bestimmten Zeiten geöffnete Apps anzeigen. Über ein optionales Seitenpanel lassen sich ausserdem Fotos oder Aufgabenlisten vom Smartphone anzeigen. Ausserdem soll der User die Möglichkeit erhalten, die Startmenüansicht anzupassen, etwa durch das Erweitern oder Ausblenden bestimmter Bereiche. Das Layout passt sich dabei automatisch der Bildschirmgrösse an, so das Versprechen.Die neue Version des Startmenüs soll im Rahmen des Windows-Insider-Programms im Juni ausgerollt werden. Die allgemeine Verfügbarkeit wird im Laufe dieses Jahres erwartet – möglicherweise zusammen mit dem im Herbst erwarteten grossen 25H2-Update. (mw)