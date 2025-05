OpenAI macht GPT-4.1 allgemein nutzbar

Mitte April hatte OpenAI die GPT-4.1-Familie vorgestellt, die aus dem drei Varianten GPT-4.1, GPT-4.1 mini und GPT-4.1 nano besteht. Die drei Modelle, die Verbesserungen vor allem im Bereich Programmierung, bei der Verarbeitung von Instruktionen und beim Kontextverständnis bringen sollen, waren bis anhin allerding nur über die Developer-API verfügbar.Nun hat OpenAI via X aber angekündigt , dass GPT-4.1 per sofort in ChatGPT für alle Nutzer zur Verfügung steht – "auf vielfachen Wunsch", wie es heisst. Da GPT-4.1 schneller sei, ist das Modell eine grossartige Alternative zu OpenAI o3 & o4-mini für alltägliche Codierungsaufgaben, erklärt OpenAI via X weiter.GPT-4.1 findet sich in ChatGPT über das Drop-down-Menü "Weitere Modelle".(mw)