Tiktok erweckt mit AI Alive Bilder zum Leben

Tiktok hat eine neue Funktion namens AI Alive vorgestellt, die es Anwendern ermöglicht, Fotos in animierte Videos zu verwandeln. Dabei können einzelne Fotos ausgewählt und mithilfe KI-gestützter Bearbeitungswerkzeuge animiert werden. Die Bearbeitung umfasst Bewegungseffekte, atmosphärische Elemente sowie kreative visuelle Anpassungen, wie Tiktok erklärt. Ziel sei es, mit wenigen Schritten aus einem statischen Bild eine kurze Videoerzählung zu gestalten. Das Tool, das direkt in der Story-Kamera der Plattform integriert ist, richtet sich dabei sowohl an erfahrene User als auch an jene ohne Bearbeitungserfahrung.Der Zugang zur Funktion erfolgt über das "+"-Symbol in der Inbox oder im Profilbereich. Nach Auswahl eines Fotos erscheint das AI-Alive-Symbol auf der Bearbeitungsoberfläche. Die erstellten Inhalte können in den Feeds "Für dich" und "Folge ich" sowie auf dem Profil angesehen werden. Tiktok betont, dass bei der Entwicklung von AI Alive Sicherheitsaspekte berücksichtigt wurden. Eingereichte Fotos, Texteingaben und generierte Videos würden automatisierte Prüfmechanismen durchlaufen, bevor sie veröffentlicht werden. Zusätzlich werden alle AI-Alive-Inhalte mit einem Hinweis auf die KI-Generierung sowie entsprechenden Metadaten versehen. (mw)