Microsoft warnt vor Supportende für Office 2016/2019

Am 14. Oktober dieses Jahres endet nicht nur der Support für Windows 10. Auch für Office 2016 und Office 2019 stellt Microsoft auf diesen Tag hin die Unterstützung ein. Entsprechend fordert Microsoft Unternehmen nun via Message Center auf, aktiv zu werden und erklärt, ab dem 14. Oktober werden es für Office 2016 und Office 2019 keine weiteren Sicherheitsupdates, Fehlerbehebungen oder technischer Support mehr für diese Versionen angeboten. Auch Visio 2016 und 2019 sowie Microsoft Project 2016 und 2019 sind vom Support-Ende betroffen.Obwohl die Programme weiterhin funktionieren könnten, warnt Microsoft vor möglichen Sicherheitslücken, Compliance-Risiken und Kompatibilitätsproblemen beim Einsatz nicht unterstützter Software. Unternehmen, die weiterhin mit den betroffenen Versionen arbeiten, müssten ausserdem mit Einschränkungen in der Leistungsfähigkeit ihrer Systeme rechnen.