Pixel 9a im Test: Starke Mittelklasse mit flacher Rückseite

Versuchen Sie mal, heute ein aktuelles Smartphone zu kaufen, welches ohne den meist ungeliebten Kamerabuckel auf der Rückseite daherkommt. Wir lassen uns gerne eines Besseren belehren, aber aktuell fällt uns kaum ein Modell mit einer weitgehend flachen Rückseite ein. Und darum: Ein erster Pluspunkt für das brandneue Pixel 9a, das in der Schweiz per 14. April in den Verkauf kommt.Mit dem Pixel 9a bringt Google wie bereits die Jahre zuvor eine abgespeckte Variante seines aktuellen Flaggschiffs – des Pixel 9 – rund ein halbes Jahr nach dessen Erscheinen auf den Markt. Das Vorgängermodell, das Pixel 8a, hatten wir im Mai 2024 getestet, und waren damals angetan vom hervorragenden Display, der tollen Verarbeitung und auch der überzeugenden Kamera. "Oberklasse-Qualität zum Mittelklasse-Preis", lautete unser Fazit damals – und mit dem Pixel 9a möchte Google nun noch ein Brikett drauflegen.

Hochwertig mit zwei Design-Schwächen Das Pixel 9a kommt im Standard-Lieferumfang – sprich in der Verpackung liegen das Handy und ein USB-C-Kabel. Beim Vorgänger gab es noch einen Adapter von USB-A auf USB-C, um Daten vom alten Smartphone zu übertragen. Einen solchen sucht man beim aktuellen Modell vergebens. Beim eigentlichen Gerät fällt wie eingangs erwähnt zuerst der fehlende Kamerabuckel auf. Das Kameramodul steht zwar auch beim 9a ein klein wenig hervor – vielleicht einen Millimeter –, liegt das Gerät aber flach auf dem Tisch, merkt man das kaum. Gleichzeitig muss man auch festhalten, dass dieser Vorteil hinfällig wird, sobald man das Gerät in eine Schutzhülle packt. Allerdings hat man beim Pixel 9a durch die mehrheitlich flächige Rückseite im Gegensatz zu jedem anderen Gerät nicht zwingend den Drang, das Smartphone müsse in eine Hülle, um den Kamerabuckel zu schützen.





Wie bereits sein Vorgänger kommt das Pixel 9a wie sehr hochwertig daher. Es ist etwas kantiger als noch das 8a – orientiert sich damit mehr an seinem grossen Bruder, dem Pixel 9. Die Einfassung ist aus Aluminium und matt gehalten, die Rückseite aus Kunststoff im matten Alu-Look, was gefällt und wertig wirkt, allerdings etwas rutschig ist. Das Gerät ist dabei ein wenig dicker (8,9 Millimeter) als das Pixel 9 Pro (8,5 Millimeter) oder auch das iPhone 16 Pro (8,25 Millimeter) – allerdings wie mittlerweile schon doppelt erwähnt eben ohne Kamerabuckel. Der einzige Designaspekt, der uns nicht so recht gefallen will, ist die Anordnung des Kameramoduls auf der Rückseite, die für den Symmetrieästhetiker irgendwie zufällig lieblos wirkt. Und beim Display fallen die im Vergleich mit dem Pixel 9 Pro wie auch dem iPhone 16 Pro doch deutlich breiteren Displayräder auf.

Hervorragendes Display Kommen wir damit gleich zu ebendiesem pOLED-Display, das im Vergleich zum Vorgänger von 6,1 auf 6,3 Zoll gewachsen ist und damit demjenigen des grossen Bruders Pixel 9 respektive Pixel 9 Pro entspricht. Das gilt auch für die Helligkeit, die von 2000 Nits (8a) auf 2700 Nits zugenommen hat und damit mit dem Pixel 9 gleichzieht. Das gilt überdies auch für die Auflösung von 1080 x 2424 Pixel und die Bildwiederholfrequenz von 60 bis 120 Hz. Die Spezifikationen lassen bereits erahnen, was sich in der Praxis bewahrheitet: Das Pixel 9a ist mit einem ganz hervorragenden Display bestückt, dass den bereits sehr guten Vorgänger sogar noch übertrifft und sich, was die Helligkeit angeht, auf dem Niveau des Pixel 9 Pro oder des iPhone 16 Pro bewegt. Bezüglich Farbdarstellung gefallen uns die beiden Premium-Smartphones zwar noch einen Ticken besser, Farben wirken ein klein wenig kräftiger – wahrnehmen tut man das aber nur im direkten Vergleich und selbst dann nur, wenn man pingelig genau hinschaut.





Wahrnehmbarer sind derweil die Unterschiede, was die integrierten Lautsprecher angeht. Hier haben wir das Pixel 9a mit dem iPhone 16 Pro verglichen, und hier schneidet das Pixel 9a doch deutlich schwächer ab, die eingebauten Speaker tönen im Vergleich blechern, erzeugen merklich weniger Bass und haben dadurch auch nicht das Volumen der – zugegebenermassen sehr guten – iPhone-Lautsprecher. Im Vergleich mit den Speakern des Pixel 9 Pro sind die Unterschiede allerdings deutlich weniger wahrnehmbar – die Lautsprecher des Pixel 9a tönen zwar auch hier ein klein wenig dünner, aber nur, wenn man ganz genau hinhört.

Gute Kamera, grosser Akku Wie bei jedem Generationenwechsel bei einem Smartphone hat auch





Eine Erwähnung wert beim Pixel 9a ist auch der Akku, der satte 5100 mAh fasst (beim 8a waren's 4492 mAh) und damit relativ lange durchhält – bei nicht allzu extensiver Nutzung durchaus auch zwei Tage. Ein Lademeister ist das Pixel 9a dafür aber nicht – nach 30 Minuten Ladezeit am Kabel ist der Akku erst zu knapp 50 Prozent voll – andere Geräte sind hier in der Lage, ihren Akku in dieser Zeit beinahe zu füllen. Via Kabel lädt das Pixel 9a mit 23 Watt, kabellos sogar nur mit 7,5 Watt.

Die volle Ladung KI Google verbaut im Pixel 9a seinen Tensor G4 Chip, der in der ganzen Pixel-9-Serie steckt und der nicht zuletzt darauf ausgerichtet ist, Googles Gemini-KI-Funktionen auszuführen. Und so kommt auch das aktuelle Budget-Handy von





Das Pixel 9a, dass es in insgesamt vier Farben gibt, wird wie eingangs erwähnt ab dem 14. April in der Schweiz verkauft. Der Preis liegt mit 128 GB Speicher bei 499 Franken, mit 256 GB kostet das Gerät 599 Franken.