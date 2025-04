KI sorgt für doppelten Stromverbrauch bis zum Jahr 2030

Die internationale Energieagentur (IEA) prognostiziert in ihrer jüngsten Studie eine düstere Zukunft bezüglich des Stromverbrauchs in Rechenzentren. Die Studie besagt, dass sich der Strombedarf in den Datacenters bis zum Jahr 2030 verdoppeln wird. Die Forscher nennen dafür auch eine Zahl und rechnen im Jahr 2030 mit einem totalen Stromverbrauch aller Rechenzentren weltweit von rund 945 Terawattstunden pro Jahr. Zum Vergleich: Dies entspricht etwa dem 16-fachen Stromverbrauch der gesamten Schweiz.In ihrer Studie gehen die Autoren auch auf die geografischen Unterschiede hinsichtlich des Wachstums ein. So werde sich der Stromverbrauch in China um 170 Prozent erhöhen, in den USA um 130 Prozent und in Europa um 70 Prozent. Dies verdeutlicht auch, dass in den USA bedeutend mehr Rechenzentren errichtet werden und dass China grosse Ambitionen hat, beim KI-Rennen ganz vorne mit dabei zu sein.