Gesucht: Anbieter von Device as a Service

In der kommenden Ausgabe von «Swiss IT Magazine» widmen wir uns dem Thema «Arbeitsplatz as a Service». Unter anderem wird in diesem Rahmen eine Marktübersicht von Schweizer IT-Dienstleistern veröffentlicht, die ihren Kunden Leistungen im Bereich Device as a Service anbieten.Falls Ihr Unternehmen Laptops, Desktops, Workstations etc. (nur Rechner, keine Mobile-Angebote) in einem Miet-Modell anbietet und eine Niederlassung in der Schweiz hat, freuen wir uns, auch Ihr Angebot aufzulisten.Melden Sie sich für eine kostenlose Teilnahme bis Donnerstag, 10. April, via mwintsch@swissitmedia.ch . Im Anschluss stellen wir Ihnen gerne die notwendigen Unterlagen zu. (win)