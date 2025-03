Kaputte Samsung-Soundbars können eingeschickt werden

Aufgrund eines fehlerhaften Updates (Update Version 1020) haben Besitzer einiger Soundbars von Samsung ein ernsthaftes Problem: Die Geräte sind faktisch unbrauchbar – Buttons der Soundbar und der zugehörigen Fernbedienungen funktionieren nicht mehr, der Reset ebenfalls nicht ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun hat Samsung den Fehler gegenüber "The Verge" endlich offiziell bestätigt – was es für Betroffene aber nicht wirklich besser macht: Denn betroffene Soundbars müssen allesamt eingeschickt werden. Sonst bleiben sie unbrauchbar.Die zweite schlechte Nachricht: Es sind deutlich mehr Geräte betroffen als gedacht, wie dem Samsung Hilfeforum zu entnehmen ist . 21 verschiedene Soundbars weisen den Fehler auf, in der Schweiz wurden immerhin sieben davon verkauft. Das sind folgende: HW-Q800D, HW-Q930D, HW-Q990D, HW-Q700D, HW-S800D, HW-S700D, HW-S60D, HW-LS60D.Für die Reparatur sollen betroffene Kunden sich über den Whatsapp-Support von Samsung melden, um zu einem Transport-Label für die Rücksendung zu kommen. Das gilt auch für Kunden, bei denen die Garantieansprüche bereits abgelaufen sind. Ins Paket (das man selbst auftreiben soll) muss dann noch eine "detaillierte Fehlerbeschreibung" und eine Kopie des Kaufbelegs beigelegt werden. Ob diese noch bei allen Kunden vorhanden ist und was passiert, wenn die Dokumente nicht mehr vorhanden sind, ist noch unklar. (win)