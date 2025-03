Google nutzt Microsofts IT-Pannen, um Kunden abzuwerben

Google versucht einem "Bloomberg"- Bericht zufolge, bei Microsoft Regierungskunden abzuwerben. Angesichts der zahlreichen Pannen beim Redmonder Softwareriesen mache es mehr Sinn, die Anwendungen des Suchmaschinenkonzerns zu nutzen statt Microsofts Office-Angebote.Hinzu kommen ausserordentliche Vergünstigungen. Regierungsbehörden, die 300 User für mindestens drei Jahre auf Google Workspace Enterprise Plus umstellen, müssen im ersten Jahr nichts bezahlen und sollen während dem Rest der Laufzeit von einer signifikanten Vergünstigung profitieren. Unternehmenskunden, die einen Dreijahresvertrag unterzeichnen, sollen während 18 Monaten nichts bezahlen und danach ebenfalls in den Genuss eines ansehnlichen Rabatts kommen.Dazu hat Google ein Whitepaper veröffentlicht, in dem die Security-Pannen vom Konkurrenten Microsoft herausgestrichen werden. Darin heisst es, die wiederholten Sicherheitsprobleme bei Microsoft würden nach einer besseren Alternative für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen verlangen. Daraufhin werden die Vorteile von Google Workspace herausgestrichen: Die Plattform stelle eine sichere Alternative mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz technischer Exzellenz. (rd)