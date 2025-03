Feature Drop bringt Pixel-Displays zum Flackern

Google hat kürzlich einen Feature Drop für seine Pixel-Smartphones verteilt. Kurz danach berichteten Nutzer von Problemen mit dem Display. Auf Reddit beklagen zahlreiche User, dass das Display flackere. Android Authority wiederum berichtet von periodischen Abdunkelungen des Displays, dies vor allem beim Videostreaming via Disney+, Netflix oder YouTube – je nach Nutzer mehr oder weniger oft hintereinander. Weiter wird bemängelt, dass dunkle Hintergrundbilder seit dem Update zu dunkel erscheinen. Das gleiche Problem tritt demnach beim Bearbeiten von Fotos in Google Photos auf.Für manche User hat sich auch das haptische Feedback unangenehm verändert. Nutzer berichten davon, dass die Vibration jetzt viel stärker sei, andere wiederum, dass sich die Vibrationen hohler anfühlen, wie "9to5Google" vermerkt . Änderungen am Vibrationsverhalten und haptischen Feedback gab es allerdings bereits bei früheren Feature Drops. Im Changelog für den März-Drop führt Google jedoch für die Vibrationsfunktion keine Änderungen auf. (ubi)