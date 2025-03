Smarter Kugelschreiber mit KI-Unterstützung

Ein höchst spannendes Kickstarter-Projekt ist anfangs Monat an den Start gegangen. Wie "Tom's Hardware" berichtet , wurde der weltwerste smarte Kugelschreiber mit KI-Unterstützung vorgestellt. Der clevere Stift mit der Bezeichnung "The One Smart AI Pen" verfügt über einen Akku, ein Mikrofon, Bluetooth-Connectivity sowie über einen Mini-SD-Kartenslot.Der Stift vermag in diversen Disziplinen zu punkten: Im Schreibmodus lassen sich handschriftliche Notizen in digitalen Text umwandeln. Über das integrierte Mikrofon können weiter Gespräche aufgezeichnet, und bei Bedarf auch transkribiert werden. Texte wie Audio-Aufzeichnungen können zudem in über 52 Sprachen übersetzt werden. Ausserdem steht ain AI-Assistenz-Modus mit ChatGPT-Anbindung für Mail-Entwürfe, Brainstorming von Ideen oder die Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Der Stift benötigt rund eine Stunde, um den Akku zu laden, worauf sich das Gerät dann während 30 Stunden nutzen lassen soll.Das Kickstarter-Projekt hat anfangs März gerade erst begonnen. Mit einem Early Bird Crowdfunding von 50 Dollar bekommt man einen Smart Pen, der dereinst 65 Dollar kosten soll. Wer mit 2600 Dollar einsteigt, kann auf die Lieferung von 65 Smart Pens für den Wiederverkauf hoffen. (rd)