Das Programm der Score!-Konferenz steht

Das Programm des diesjährigen Score!-Konferenz – der Konferenz für den Schweizer Handel – steht. Alles in allem haben die Macher – hinter der Veranstaltung steht die auf E-Commerce spezialisierte Beratungsfirma Carpathia – über 40 Speakerinnen und Speaker für die Score! 2025 gewinnen können, welche ihr Wissen in insgesamt 27 Sessions teilen.Diese Sessions finden einerseits auf der Hauptbühne statt, andererseits gibt es insgesamt drei Deep-Dive-Formate mit den Bezeichnungen Masterclasses, Expert Talks und Cubes. In den Masterclasses können die Besucher aus verschiedenen Fachvorträgen wählen, in denen Experten unter anderem von Digitec Galaxus, Qoqa oder dem Warenhaus Loeb ihre Erfahrungen teilen. In den Expert Talks und den Cubes warten in verschiedenen Slots unter anderem Kunden-Cases, Erfolgsgeschichten und auch die Möglichkeit, zu networken.Auf der Hauptbühne schliesslich finden nebst der Eröffnungs-Session, wo in einer Expertenrunde aktuelle Handelstrends und Entwicklungen diskutiert werden, mehrere Interviews und Panels zu Themen wie Digitalisierung und nachhaltigem Wachstum oder zu Omnichannel-Strategien statt. Um 18.00 Uhr wird schliesslich der Digital Commerce Award verliehen, bevor die Konferenz im Anschluss von einem Apéro Riche abgerundet wird, der weitere Möglichkeiten bietet, sich mit anderen Teilnehmern und den anwesenden Experten auszutauschen.Die Score! 2025 findet am 14. Mai 2025 in der StageOne in Zürich-Oerlikon statt. Eine Übersicht über das Programm findet sich an dieser Stelle . Tickets gibt es ab 240 Franken an dieser Stelle zu kaufen (mw)