Swisscom erweitert Sicherheitspakete für Mobile-Abos

Swisscom gibt die Erweiterung seiner Sicherheits- und Servicepakete bekannt, die es in den Abstufungen S, M und L gibt und die Mobiltelefone, Tablets und PCs vor Viren und Hackerangriffen schützen sollen. Wie Swisscom schreibt, umfassen die Pakete nebst einem Passwortmanager neu auch eine VPN-Funktion für sicheres Surfen in öffentlichen WLANs und erweiterten Schutz vor Online-Betrug – einschliesslich SMS-Betrug, Phishing, betrügerischen Online-Shops und schädlichen Webseiten. Am Preis ändert sich derweil nichts – das kleinste Paket gibt es wie gehabt ab 9.90 Franken pro Monat.Daneben kündet Swisscom auch zwei Abos für den Nachwuchs an. Einerseits Blue Kids Mobile, bei dem es für 29.95 Franken pro Monat unlimitierte Telefonie innerhalb der Schweiz, 8 GB Daten in der Schweiz (danach unlimitiert mit langsamerer Geschwindigkeit) und im Ausland weltweit 30 Minuten Telefonie, 300 MB Daten und 30 SMS gibt. Andererseits findet sich Blue Kids Watch im Angebot – ein Abo für 19.95 Franken mit unlimitierter Telefonie, 1 GB Daten (Schweiz, danach langsameres Surfen) und ebenfalls 30 Minuten Telefonie, 300 MB Daten und 30 SMS im Ausland weltweit. Beide Abos sind nur für Kinder unter 18 Jahren erhältlich. (mw)