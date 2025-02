Ticketverkauf für Swiss Software Festival gestartet

Die Schweizer Softwarebranche bekommt in diesem Jahr ein neues Veranstaltungsformat – das Swiss Software Festival, das am 24. Juni in Basel über die Bühne gehen wird. Das Swiss Software Festival soll der Branche die Möglichkeit geben, sich auszutauschen, Kollaborationen ausloten und neue Projekte anzetteln. Auch die Wissensvermittlung steht im Zentrum, genauso wie der Zusammenhalt der Branche gestärkt und die digitale Souveränität in der Schweiz gefördert werden soll. Für das breit abgestützte Format – die Macher konnten bereits 25 namhafte Sponsoring-Partner sichern und rechnen mit rund 500 Teilnehmern – hat nun der Ticketverkauf gestartet Ein Einzelticket für die eintägige Veranstaltung kostet dabei 259 Franken. Mitglieder des Labels Swiss Made Software sowie des Branchenverbandes Swico erhalten das Ticket vergünstigt, nämlich für 189 Franken. Daneben gibt es auch Gruppentickets für vier bis 20 Personen. Dann kostet ein Ticket 229 Franken respektive 159 Franken für Swiss-Made-Software- und Swico-Mitglieder.(mw)