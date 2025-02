Frankreich zündet den KI-Turbo

Im Vorfeld des Artificial Intelligence Action Summit, der am 10. und 11. Februar 2025 in Paris über die Bühne geht, hat Frankreichs Präsident eine KI-Investitionsinitiative angekündigt, die die KI-Position des Landes fetstigen soll. "Wir haben die Talente und Stärken, um im Bereich der künstlichen Intelligenz erfolgreich zu sein. Gute Nachrichten: Französische und ausländische Unternehmen kündigen an, dass sie in Frankreich 109 Milliarden Euro in KI investieren werden. Das ist historisch", schreibt Emmanuel Macron in einem X-Post In einem Interview mit France 2 teilt Macron etwas mehr Details. So plane das kanadische Investment-Unternehmen Brookfield, 20 Milliarden Euro in französische KI-Projekte zu investieren. Weiter erwarte Frankreich Investitionen aus den Vereingten Arabischen Emiraten, die sich über die Jahre auf bis zu 50 Milliarden Euro belaufen könnten.Insgesamt sollen so, zusammen mit Investments weiterer Unternehmen, die erwähnten 109 Milliarden Euro zusammenkommen. Damit will Frankreich unter anderem 35 neue Rechenzentren sowie einen eigenen, ChatGPT-ähnlichen Dienst für die Behörden finanzieren. Der Strombedarf soll aus den französischen Kernkraftwerken gedeckt werden. Ebenfalls im Fokus ist die Bildung: So sollen künftig 100'000 statt wie aktuell 40'000 Studierende pro Jahr eine KI-Ausbildung erhalten. (ubi)