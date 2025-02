AppleCare+ bald nur noch im Monats- oder Jahresabo

Apple plant offenbar Änderungen rund um sein Servicepakete AppleCare+. Diese Zusatzgarantie kann aktuell in physischen Apple Stores, bei anderen Retailern oder direkt auf dem Gerät auf Vorauszahlung mit einer Laufzeit von zwei oder drei Jahren abgeschlossen werden. Bereits kommende Woche soll Apple nun aber ankündigen, diese Zwei- oder Dreijahrespläne aufzugeben und AppleCare+ stattdessen nur noch im Monats- oder Jahresabo zu verkaufen. Das berichtet Apple-Insider Mark Gurman via X . Gleichzeitig schreibt Gurman, dass es über Apples Online Store – allerdings nur noch über diesen Kanal – weiterhin möglich sein wird, die Zwei- oder Dreijahrespläne zu erwerben. Unklar ist, ob die Änderung weltweit umgesetzt wird oder sich auf die USA beschränkt.Aktuell kann man in der Schweiz AppleCare+ online monatlich oder für zwei Jahre abschliessen, wobei sich die monatlichen Kosten für ein iPhone 16 Pro beispielsweise auf 10 Franken und die Kosten für zwei Jahre auf 199 Franken belaufen. (mw)