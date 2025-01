Logitech stellt Ersatzteile für 20 Geräte via iFixit bereit

Der Schweizer Peripherie-Hersteller Logitech will der Nachhaltigkeit besser Rechnung tragen und hat hierfür die Zusammenarbeit mit der US-Reparaturplattform iFixit erweitert. Nachdem der gemeinsame Repair Hub vor zwei Jahren in den USA an den Start gegangen war, wurde er nun auf 62 Länder erweitert, inklusive Japan, Kanada und Europa. Wie Logitech mitteilt, betrifft die Vereinbarung über zwanzig verschiedene Geräte, die sich nun mit originalen Ersatzteilen reparieren lassen, darunter Mäuse, Tastaturen oder auch Headsets.Ursprünglich partnerte Logitech mit iFixit, um in den USA die Bereitstellung von Ersatzteilen für Geräte zu erleichtern, für welche die Garantie abgelaufen war. Mit der jetzt bekanntgegebenen Erweiterung der Partnerschaft wird auch die Reparatur aktueller Gerätschaften ermöglicht, wobei die Reparaturanleitungen in den Sprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Holländisch, Italienisch, Japanisch und Koreanisch vorliegen.Vom Reparaturprogramm unterstützt werden die nachfolgenden Geräte: Alle Mäuse der MX Master-und MX-Anywhere-Serien, die Maus MX Master 35, das MX Keyboard, die Mäuse PRO X Superlight, G305, GPRO, G502 Hero, das Keyboard G915 sowie die Headsets GPRO, GPRO X, G733 und Zone Learn. (rd)