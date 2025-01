Swisshacks 2025 am 11. bis 13. April in Zürich

Der Fintech- und Innovations-Hackathon Swisshacks bildet laut den Veranstaltern einen "Meilenstein für Zusammenarbeit, Kreativität und aufstrebende Talente". Im Jahr 2024 nahmen 100 Personen aus sechs Ländern teil, für 2025 rechnen die Organisatoren Swiss Financial Innovation Desk (FIND) und Tenity mit 200 Teilnehmenden. Der Hackathon soll kreative Köpfe, Entwickler, Designer, Unternehmer und Innovatoren zusammenbringen, um "reale Herausforderungen anzugehen und Konzepte in umsetzbare Lösungen zu verwandeln, die über das Wochenende des Hackathons hinaus Bestand haben", wie es in der Mitteilung heisst.Swisshacks wird offiziell vom Global Finance & Technology Network (GFTN) unterstützt. Dies bestätige die Bedeutung des Hackathons als wichtige Plattform für Innovation und festige seinen Ruf im globalen Fintech-Ökosystem. Teilnehmende könnten so ihre Lösungen auf der Weltbühne präsentieren. Darüber hinaus fördere Swisshacks aktiv die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen, privaten und akademischen Einrichtungen und biete einzigartige Möglichkeiten der Kooperation. Bei der 2025er-Ausgabe des Events wird zum ersten Mal eine von Innosuisse definierte Herausforderung vorgestellt, was einen wichtigen Schritt zur Förderung der öffentlich-privaten Zusammenarbeit im Bereich Innovation darstelle. Weitere Herausforderungen sollen in Kürze bekanntgegeben werden.Eva Semlar, Initiantin des Swisshacks und Leiterin von FIND, betont: "Swisshacks ist eine Initiative, die sich perfekt mit einem der Hauptziele von FIND deckt: die Förderung der Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen Vertretern und Talenten aus der Wissenschaft, dem Finanzsektor und Fintech. Als Concierge für Finanzinnovationen sind wir bei FIND stolz darauf, diese Verbindungen zu ermöglichen, denn nur so nimmt sinnvolle Innovation Gestalt an und erzielt Wirkung."Bewerbungen für den Hackathon können ab 13. Februar 2025 eingereicht werden, eine Vorregistrierung ist unter www.swisshacks.com ab sofort möglich. Mit der Abschlusszeremonie endet Swisshacks 2025 allerdings noch nicht: Die Gewinner des Hackathons können ihre Innovationen zusätzlich auf der Hauptbühne des Point Zero Forum Anfang Mai präsentieren, das als globales Treffen für Führungskräfte aus den Bereichen Fintech und öffentlicher Sektor gilt. Und sie können an einem Investor Night Side Event während des Point Zero Forums teilnehmen und dort direkt mit Investoren und Branchenführern in Kontakt treten. (ubi)