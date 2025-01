Dall-E 3: Microsoft führt Rollback aus

Mitte Dezember implementierte Microsoft das jüngste Update PR16 des Bildgenerators Dall-E 3, der über den Bing Image Creator aufgerufen werden kann. Doch wie "Techcrunch" berichtet , sah sich das Unternehmen zu einem Rollback gezwungen, weil die User-Kritik anhaltend schlecht war. So bemängelten User die verschlechterte Bildqualität und insgesamt unrealistisch wirkende Bilder, die detailarm seien. Besondere Probleme hatte der aktualisierte Bildgenerator ausserdem mit Gesichtern von Menschen sowie Texten in den Bildern.Jordi Ribas, CVP und Leiter der Search & AI-Sparte bei Microsoft , publiziert auf X, dass der Rollback mittlerweile angestossen wurde, jedoch noch einige Zeit in Anspruch nehmen werde: "Wir konnten einige der gemeldeten Probleme reproduzieren und planen, zu PR13 zurückzukehren, bis wir sie beheben können. Alle Pro-Nutzer und etwa 25 Prozent der Anfragen mit Boosts sind jetzt auf PR13. Der Bereitstellungsprozess ist leider sehr langsam. Er begann vor über einer Woche und wird zwei bis drei weitere Wochen dauern, bis er vollzogen ist."Ribas nimmt keine Stellung dazu, wieso das Update in der Realität so schlecht angekommen ist und wie lange man den Rollback aufrecht erhalten wird. (dok)