Microsoft integriert Copilot tiefer in Outlook für Mac

Microsoft hat via Tech Community angekündigt , dass die Copilot-KI ab Januar 2025 direkt in Microsoft Outlook für Mac verfügbar ist. Wie Microsoft erklärt, wird Copilot damit über die linke App-Leiste neben Kontakten und Kalendern angezeigt und kann dort direkt genutzt werden.Die Integration verspricht laut Hersteller eine einheitliche Nutzererfahrung über verschiedene Microsoft-Anwendungen hinweg und ermöglicht den Einsatz von Copilot unabhängig davon, welche App gerade genutzt wird. Ziel sei es, Arbeitsprozesse für Mac-Nutzer effizienter zu gestalten und den Zugriff auf KI-gestützte Funktionen zu vereinfachen.Die neuen Funktionen befinden sich derzeit in der Vorschauphase und werden im Laufe des Monats weltweit ausgerollt. Microsoft empfiehlt Administratoren, ihre Update-Zyklen zu prüfen, um die Neuerungen vor dem allgemeinen Rollout testen zu können. (mw)