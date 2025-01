Microsoft proklamiert das 'Jahr der PC-Erneuerung'

In einem Blog-Beitrag ruft Microsoft das "Jahr der Windows 11-PC-Erneuerung" aus und erhöht somit verbal nochmals den Druck auf Privat- und auf Business-Anwender, im Zuge des Windows 10-Abschieds in neue Hardware zu investieren. Consumer-Marketing-Chef Yusuf Mehdi verweist in diesem Rahmen darauf, dass laut IDC-Zahlen 80 Prozent der Unternehmen ihre PC-Flotte bis Ende 2025 und 70 Prozent der Privatanwender ihren Rechner in den nächsten zwei Jahren erneuern wollen.Zudem rührt Mehdi die Werbetrommel für die Sicherheit sowie die Leistungsfähigkeit von Windows 11 und rückt vor allem das Potenzial von KI-Funktionen in den Fokus: "Wir glauben, dass Windows 11 zu einem Zeitpunkt verfügbar ist, zu dem die Welt es am meisten braucht – mit fortschrittlichen KI-Funktionen und modernen Sicherheitsvorteilen, die Kunden im Jahr 2025 und darüber hinaus erwarten, und die unterstreichen, dass die Spitze der KI-Innovation auf Windows realisiert wird."Während der Beitrag umfassend die Beschaffung neuer Hardware bewirbt, erwähnt er hingegen nicht, dass es in vielen Fällen auch Alternativen zur kompletten PC-Erneuerung gibt. So bietet unter anderem Microsoft im Rahmen von ESU-Abonnements selbst die Möglichkeit an, auch Windows 10-Geräte noch bis zu drei Jahre nach dem Aus im kommenden Oktober mit Security-Updates zu versorgen. (sta)