Lyca Mobile führt Monatstarife im Abo ein

Als "Game Changer bei Mobilfunktarifen" bezeichnet Lyca Mobile seine Monatstarife, die der Anbieter nach Grossbritannien, den Niederlanden, Frankreich und Belgien jetzt auch in der Schweiz einführt. Das Pay-monthly-Angebot werde der wachsenden Nachfrage nach transparenten, zuverlässigen und kostengünstigen Mobilfunklösungen gerecht, positioniert Lyca Mobile die neuen Tarife.Die Monatstarife sind mit Laufzeiten von 1 bis 12 Monaten erhältlich und bieten laut Lyca Mobile "wirklich unbegrenzte Daten", ein Kontingent an kostenlosem EU-Roaming, persönliche Kundenbetreuung und verschiedene Funktionen für Auslandsgespräche. Sie richten sich an unterschiedliche Kundegruppen wie Expats, Vielreisende und kostenbewusste Nutzer. Die Preise pro Monat bei einer Vertragsdauer von 12 Monaten reichen von 16 Franken (Basic 12M mit je 500 Minuten in der Schweiz, der EU und Russland) bis 33 Franken (Unlimited Max 12M mit unlimitierten Daten und Minuten in der Schweiz sowie 1000 Minuten und 100 GB Roaming in der EU und Russland).Frank Wiemann, CMO der Lyca-Mobile-Gruppe: "Die Einführung von Pay-Monthly-Tarifen in der Schweiz ist ein wichtiger Meilenstein für Lyca Mobile . Unser Ziel war es schon immer, unseren Kunden einen aussergewöhnlichen Wert und Service zu bieten. Diese Expansion in das Pay-Monthly-Segment spiegelt unser Engagement für Innovation und unsere Zuversicht wider, erstklassige Mobilfunklösungen anzubieten, die auf die Bedürfnisse der Schweizer Kunden zugeschnitten sind, während wir gleichzeitig als führendes Telekommunikationsunternehmen weiter wachsen." (ubi)