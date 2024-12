Copilot-Webanwendung wird durch native App ersetzt

Bis anhin hat Microsoft den Zugriff auf den KI-Assistenten Copilot über eine progressive Webanwendung (PWA) bereitgestellt, die über den Microsoft Store angeboten wurde. Doch damit ist schon bald Schluss: Wie der Konzern via Windows Blog mitteilt , wird derzeit für die Teilnehmer des Insider-Programms eine neue, native App ausgerollt, welche die webbasierte Version ersetzen soll.Neben der Architektur-Umstellung sind aber auch ein paar Neuerungen dazugekommen, so findet sich eine neue Quick View, wie man sie ähnlich von der ChatGPT-App kennt. Diese lässt sich unter Windows 10 und Windows 11 mit dem neuen Shortcut Alt + Leertaste aufrufen. Das Schnellansicht-Fenster kann dabei in der Grösse geändert und auch auf dem Desktop verschoben werden.Microsoft hat mit dem graduellen Rollout für alle Insider Channels via Microsoft Store gerade erst begonnen. Bis alle damit bedient werden, kann es somit noch einige Tage dauern. (rd)