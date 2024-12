Eset eröffnet Security Operations Center in Jena

Der IT-Sicherheitsanbieter Eset hat sein neues Security Operation Center (SOC) in Jena offiziell eröffnet. Dieses moderne Sicherheitszentrum hilft Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sich besser gegen die wachsende Bedrohung durch Cyberangriffe zu schützen, wie das Unternehmen schreibt. Das SOC wird mit einem internationalen Team rund um die Uhr Unterstützung für Organisationen anbieten. Der Support findet wahlweise in deutscher oder englischer Sprache statt.Kunden, welche die EDR-Lösung "Eset Detection & Response Ultimate" einsetzen, profitieren zusätzlich von umfassendem Monitoring, präzisem Erkennen von Bedrohungen, eingehender Analyse, schneller Reaktion auf Sicherheitsvorfälle sowie detaillierten Reportings. Zudem bietet das SOC einen First Incident Response Service, der auch Nicht-Eset-Kunden eine effiziente Reaktion auf Cybervorfälle ermöglicht.Eset betreibt bereits SOCs in den USA, den Niederlanden, Grossbritannien, Italien und Japan. Holger Suhl, Country Manager DACH von Eset , erklärt die Bedeutung der Center: "Viele Unternehmen in der DACH-Region stehen vor der Herausforderung, Cyberbedrohungen effektiv zu managen. Mit unserem SOC in Jena erlauben wir ihnen, diese Verantwortung an ein erfahrenes Team von Experten zu übergeben, das 24/7 für ihre Sicherheit sorgt." (dok)