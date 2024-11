Fachkräftemangel im IT-Sektor entspannt sich

Der Fachkräftemangel in der Schweiz entspannt sich, wie dem Fachkräftemangel Index Schweiz von Adecco entnommen werden kann. Der HR-Spezialist schreibt dazu, dass sich beim Fachkräftemangel 2024 eine Trendwende abzeichne. Nachdem die Nachwehen der Pandemie im letzten Jahr für einen Höchststand gesorgt hatten, verzeichne der Index nun eine Abnahme um 18 Prozent und nähere sich damit dem Niveau von 2022 an. "Dieser Rückgang spiegelt sich in beiden Hauptkomponenten des Fachkräftemangel Indexes wider: Zum einen wurden in diesem Jahr 7 Prozent weniger Stellen ausgeschrieben, wie der Rückgang des Job Indexes zeigt. Zum anderen stieg die Arbeitslosenquote von 2 auf 2,4 Prozent an", erklärt Adecco hierzu. Und – so ist zu lesen –, die rückläufige Tendenz betreffe die meisten Berufsgruppen, "insbesondere aber die IT."Die Berufsgruppe der Entwickler und Analytiker von Software und IT-Anwendungen (z.B. SAP-Berater bzw. Beraterinnen, Softwareingenieure oder ICT-Qualitätsmanager), die letztes Jahr noch auf Platz zwei im Fachkräftemangel-Ranking zu finden war, liegt neu auf Platz sieben. Erklärt wird diese Entspannung zumindest teilweise mit dem Einsatz von KI in der Softwareentwicklung, welche – strategisch eingesetzt – die Produktivität um bis zu 30 Prozent steigern könne. Nebst der Berufsgruppe Entwickler und Analytiker von Software und IT-Anwendungen sei die Entspannung auch in anderen IT-Berufsgruppen – namentlich Spezialisten und Spezialistinnen für ICT, Datenbanken und Netzwerke (z.B. Datenbankspezialisten, Systemadministratoren oder Netzwerkspezialisten) sowie Informations- und Kommunikationstechnikern (z.B. Applikationsmanager, Webmaster oder Radio- und Fernsehtechniker) deutlich spürbar, da die Zahl der Stellensuchenden hier besonders stark ansteigt und die Vakanzen deutlich abnehmen, so Adecco Den Fachkräftemangel Index Schweiz 2024 findet man an dieser Stelle als PDF . (mw)