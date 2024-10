iOS 18.1 erlaubt einfachen Wechsel der primären Mailadresse

In Apples kommendem Betriebssystem iOS 18.1 findet sich eine neue Option, mit der sich die primäre E-Mail-Adresse einfach und unkompliziert ändern lässt, so ein Bericht von "MacRumors". Die primäre Mailadresse wird bei der Zusammenarbeit oder beim Teilen von Dokumenten genutzt und wird somit gegenüber Dritten offengelegt.Wollte man bis anhin die primäre Adresse ändern, musste diese gelöscht werden, worauf die neue dann zu verifizieren war. Neu kann die Adresse geändert werden, wobei sich die alte Mailadresse neben der neuen nach wie vor für Loginzwecke nutzen lässt. Dazu ist es neu auch möglich, die iCloud.com- oder die Me.com-Adresse zu ändern, was bis anhin nicht möglich war.Was den Release-Termin von iOS 18.1 betrifft, hat Apple nichts offiziell bekanntgegeben. Gemäss dem im allgemeinen gut unterrichteten Insider Mark Gurmann der Nachrichtenagentur Bloomberg, soll das Update am 28. Oktober freigegeben werden. (rd)