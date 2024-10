Microsoft könnte Foldable-Geräte planen

Microsoft hat gemäss einem Bericht von "MSpoweruser" ein Patent für ein Foldable-Geräte eingereicht, die sich bis zu 360 Grad umfalten lassen. Der Patentantrag stammt bereits aus dem Jahr 2021, kürzlich hat das US-Patentamt USPTO dazu ein 38-seitiges Dokument veröffentlicht – das Patent wurde demnach am 12. Oktober 2024 erteilt. Im Patentdokument heisst es in der Zusammenfassung etwa: "Es werden Beispiele für faltbare Anzeigevorrichtungen und Verfahren zum Falten einer Anzeigevorrichtung über einen Bereich von Graden an einem Faltabschnitt offengelegt…" Eine Zeichnung (siehe Bild) zeigt ein Beispiel eines um 360 Grad faltbaren Geräts, das als Tablet, Laptop oder anderweitiges Device nutzen liesse.Das gezeigte Beispiel verfügt über eine rückseitige Abdeckung, eine Glasschicht und dazwischen eine lichtemittierende Schicht. Schlitze in der Rückwand und der Glasschicht erlauben, das Gerät problemlos ohne Falten zu biegen. In der Patentschrift lässt Microsoft ausserdem verlauten, es habe eine Methode entwickelt hat, das Gerät in verschiedene Richtungen zu falten, sodass die linke und die rechte Seite des Deckglases einander zugewandt oder voneinander abgewandt sein können. (ubi)