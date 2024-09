Samsung stellt Galaxy Tab S10+ und S10 Ultra vor

Mit dem Galaxy Tab S10+ und dem Galaxy Tab S10 Ultra präsentiert Samsung "seine ersten Tablets, die speziell für AI entwickelt wurden", wie das Unternehmen mitteilt. Beide Geräte sind mit einem Touchscreen in AMOLED-2X-Technologie ausgestattet, das S10+ mit 12,4 Zoll und das S10 Ultra mit 14,6 Zoll Diagonale, beide mit 120 Hz Bildwiederholfrequenz. Die Screens warten mit einer Antireflexionstechnologie auf, die störende Reflexionen auch im Freien minimiert.Die Leistung soll sich gemäss Samsung gegenüber der S9-Tabletfamilie dank dem nun eingesetzten SoC Mediatek 9300+ deutlich gesteigert haben: Im Vergleich zum Galaxy Tab S9 Ultra (bestückt mit einem Snapdragon 8 Gen 2) bietet etwa das Galaxy Tab S10 Ultra eine um mehr als 18 Prozent höhere CPU-, eine um 28 Prozent höhere GPU- und eine um 14 Prozent höhere NPU-Leistung – genügend Performance für die integrierten KI-gestützten Features wie Circle to Search, Note Assist und Handwriting Help für das Schreiben auf dem Display mit dem S Pen, PDF Overlay Translation zum Übersetzen von PDFs oder Sketch to Image als Kreativ-Assistent beim Zeichnen. Dazu kommen neue Smart-Home-Funktionen, die wie zum Beispiel 3D Map View für den grossen Tablet-Bildschirm optimiert sind und das Tablet zum bequemen Smartthings-Hub machen.Fabrizio Camardella, Director Mobile bei Samsung Schweiz: "Die Galaxy Tab S10-Serie sind Samsungs erste für AI optimierte Tablets und die neuesten Mitglieder der Galaxy AI-Familie. Wir sind stolz darauf, unser nahtloses Ecosystem vernetzter Geräte zu erweitern und durch die Kombination aus Leistung und Portabilität der Galaxy Tab S10-Serie vielseitige Erlebnisse zu ermöglichen, die nur ein AI-Tablet bieten kann."Das Galaxy Tab S10 Ultra lässt sich mit bis zu 16 GB RAM und 1 TB Speicher konfigurieren, das kleinere S10 Plus mit bis zu 12 GB RAM und 512 GB Speicher. Auf ein eigentliches Einstiegsmodell analog zum Galaxy Tab S9 (ohne Plus oder Ultra) verzichtet Samsung in der neuen Baureihe. Das Galaxy Tab S10 Ultra und das Galaxy Tab S10+ sind ab sofort in der Farbe Moonstone Gray ab 1199 Franken (UVP; Galaxy Tab S10 Ultra) respektive 999 Franken (UVP; Galaxy Tab S10+) erhältlich. (ubi)