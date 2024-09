Google ist innovativster internationaler Konzern in der Schweiz

Die Zeitschrift "Bilanz" hat in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Statista auch dieses Jahr wieder die innovativsten Unternehmen der Schweiz ermittelt. Insgesamt wurden 185 Firmen unter die Lupe genommen und anhand von Kriterien wie Produktinnovationen oder Technologierelevanz der Patente bewertet.



IT-Unternehmen dominieren vor allem das Ranking der Top 25 Internationals, während sie in den übrigen Klassifikationen meist unter "ferner liefen" zu finden sind. Die Gruppe der innovativsten internationalen Konzerne wird denn auch angeführt vom Internetriesen Google, der in der Schweiz den grössten Forschungs- und Entwicklungsstandort ausserhalb der USA betreibt. Google verdrängte erfolgreich den Vorjahresgewinner Microsoft, der sich jetzt auf dem zweiten Platz findet. Als weitere innovative IT-Konzerne finden sich auf der Liste Samsung, Apple und Oracle auf den Plätzen 4, 5 und 6.



Das Innovations-Ranking der Top 10 SMI-Konzerne wird derweil von vier Konzernen aus der Chemie, Pharma- und Medizintechnik-Branche angeführt mit Sonova an der Spitze. Erst auf Platz 6 findet sich Logitech als einziges IT-Unternehmen in der Top 10.



An die Spitze der Top 150 Innovatoren der Schweiz hat es dieses Jahr der Berner Foodhersteller New Roots geschafft, gefolgt von Planted Foods, einem weiteren Unternehmen aus der Lebensmittelbranche. Als innovativstes IT-Unternehmen findet sich in dieser Gruppe der IT-Dienstleister Ti&m auf dem sechsten Platz.



Schliesslich wurden auch Schweizer Unternehmen für ihre Innovationskultur ausgezeichnet. Hier findet sich der Softwarehersteller Numarics an der Spitze, gefolgt von Legal-Tech-Start-up Neur.on und dem Akkustikspezialisten Impact Acoustic. (rd)