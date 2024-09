Kapo Zürich meldet neue Betrugsmasche über Whatsapp

Die Zürcher Kantonspolizei warnt über ihre Plattform cybercrimepolice.ch vor einer gefährlichen Angriffsmasche via Whatsapp , die derzeit in der Schweiz kursiert. In den verschickten Phishing-Nachrichten wird angegeben, dass es Unregelmässigkeiten mit dem Whatsapp-Konto gebe, zur Verifizierung des Accounts solle ein angehängter Link geklickt werden. Auf der Website (siehe Bild unten) wird der Nutzer dann dazu aufgefordert, einen angezeigten Code auf dem eigenen Smartphone einzugeben. Tut er das, können die Cyberkriminellen den Account über Whatsapp Web einsehen und nutzen oder gar ganz übernehmen.Die Tipps zur Abwehr sind die üblichen: Nur über die offizielle App oder Website auf die Login-Funktionen zugreifen, kritisch gegenüber Links aus anderen Quellen sein und niemals Daten preisgeben, bevor man gründlich abgeklärt hat, dass eine Website auch wirklich echt ist. Falls man doch in die Falle getappt sein sollte, rät die Kapo, den Hilfebereich von Whatsapp zu konsultieren, um den Account wieder zu bekommen und bei der Polizei Anzeige zu erstatten, falls ein finanzieller Schaden entstanden sein sollte. (win)