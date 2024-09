Bluetooth 6.0 bringt zentimetergenaue Geräteortung

Die Bluetooth Special Interest Group, kurz SIG, hat die Version 6.0 des Standards veröffentlicht. Bluetooth fokussiert einerseits auf verbesserte Effizienz, andererseits auf höhere Verlässlichkeit. So bringt der neue Standard zwei neue Funktionen, die beide zur Senkung des Stromverbrauchs dienen. Mit Decision-Based Advertising Filtering ist ein scannendes Gerät in der Lage, anhand des auf dem primären Kanal empfangenen Paketinhalts zu entschieden, ob auf dem sekundären Kanal nach entsprechenden Paketen gesucht werden soll. Dazu ermöglicht die Funktion Monitoring Advertisers, dass ein Gerät nicht weiter nach zuvor entdeckten Geräten sucht, wenn sich Letztere nicht mehr in Reichweite befinden, was ebenfalls den Stromverbrauch senkt.Ein weiteres Feature mit der Bezeichnung Bluetooth Channel Sounding sorgt für erhöhte Genauigkeit bei der Ortung. Laut SIG soll damit eine zentimetergenaue Ortung über grosse Entfernungen ermöglicht werden. Weitere Neuerungen betreffen Verbesserungen beim Audio Streaming, wo ein neuer Framing-Modus für geringere Latenzzeiten sorgt.Mit ersten Geräten, die über implementierte Bluetooth-6-Technologie verfügen, ist frühestens im kommenden Jahr zu rechnen. (rd)