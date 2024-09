IT-Trends und IT-Praxis am gut besuchten Lake InnovationDay 2024

Trends und Entwicklungen in der ICT – mit diesem Fokus konzipierte IT-Dienstleister Lake Solutions den diesjährigen Lake InnovationDay, der mit dem JED in Schlieren an neuer, attraktiver Location stattfand. Geladen waren einerseits bestehende Kunden, andererseits gelang es Lake Solutions in diesem Jahr auch Vertreter von Firmen für den Event zu begeistern, die (noch) nicht auf der Kundenliste stehen. "Mit den rund 200 Gästen, die wir in diesem Jahr begrüssen dürfen, sind wir denn auch mehr als zufrieden", erklärte Lake-Solutions-CEO Walter Borgia am Anlass im Gespräch mit "Swiss IT Magazine."Bei der Gestaltung des Programms habe man explizit darauf geachtet, dass keines der Referate in eine Hardware-Produktpräsentation ausartet. Bei der Konzeption sei es ein Anliegen gewesen, möglich die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. Entsprechend habe man mögliche Themen auch mit Kunden besprochen, um sicherzugehen, dass die Besucher grösstmöglichen Nutzen aus dem Gebotenen ziehen können. "Besonders gefreut haben wir uns dabei über das Referat von Ivano Somaini von Compass Security, der auf äussert unterhaltsame Art auf das Thema Social Engineering einging. Ein wenig stolz sind wir auch darauf, dass wir Axel Kruse von Sauber Motorsport als Speaker gewinnen konnten, der einen Blick hinter die Kulissen des Rennstalls gewährte", so Walter Borgia.

Daneben gab es eine Reihe weiterer, praxisnaher Referate, die von den Herstellerpartnern gehalten wurden – zum Teil auch parallel in zwei Räumen. So sprach beispielsweisse Cyrill Durrer von Dell Technologies über das Thema "Erfolg mit KI" und die strategische Umsetzung im Unternehmen, während Christoph Weber von Veeam auf NIS2 einging. Beat Sommerhalder, Schweiz-Chef von Aruba, hielt ein Referat unter dem Titel "Secure Your Edge To Cloud Connectivity" und tat dies gewohnt souverän. Raffaele Normani von Broadcom nutze die Gelegenheit, über die Evolution von VMware Cloud Foundation unter VMware by Broadcom zu sprechen, Reto Jossi von Hewlett Packard Enterprise und später auch Dominik Steinmann von Commvault gingen auf das Thema Datenschutz ein, Felix Guggenheim von Arctic Wolf stellte die Frage: "Wissen Sie, was in Ihrer Umgebung vor sich geht?", und Robert Cavar von Lake Solutions teilte seine Expertise rund um Copilot. Ebenfalls auf dem Programm standen zwei Speeddating-Sessions mit Herstellervertretern. Durch den Tag führte auf seine gewohnt souveräne wie sympathische Art TV-Moderator Rainer Maria Salzgeber.Begleitenden zu den Referaten hatten die Herstellerpartner zudem auch die Möglichkeit, sich in einem kleinen Messebereich mit einem Stand den Besuchern zu präsentieren. So habe man den Gästen die Möglichkeit biete wollen, gewisse Themen in der Tiefe zu behandeln oder einfach das Gespräch mit den Herstellern suchen und netzwerken zu können.Krönenden Abschluss fand der Lake InnovationDay 2024 mit einer rauschenden Party am Abend, zu der nicht nur die Gäste des Events, sondern auch sämtliche Mitarbeitenden von Lake Solutions und dem Mutterhaus Ricoh geladen waren."Swiss IT Magazin" war mit der Kamera vor Ort und zeigt die Bilder des Lake InnovationDay 2024. (mw)