90 Aussteller präsentierten sich an der Connect 2024

Die Ausgabe 2024 der Competec-Händlermesse Connect startete mit einem Paukenschlag – nämlich der Meldung, dass der Name der Competec-Gruppe auf Brack Alltron geändert wird und auch einschneidende organisatorische Veränderungen im Unternehmen anstehen (siehe separater Artikel an dieser Stelle ). Somit war zumindest ein Gesprächsthema für die zahlreichen Aussteller – mit rund 90 an der Zahl war die Halle 550 im Zürcherischen Oerlikon erneut prallvoll – und die insgesamt gegen 1600 Besucher schon mal gesetzt.In dieser Halle 550 fand die Connect heuer zum zweiten Mal statt, und das einen Monat früher als noch letztes Jahr, was sich in einer, dem schönen Sommerwetter sei Dank, gut aufgeheizten Halle bemerkbar machte. Dem Besucherandrang – die Halle war vom Start weg um 13:00 Uhr des ersten Messetages an sehr gut gefüllt – taten die Temperaturen allerdings keinen Abbruch, zur Not wurde halt auch mal ein Notebook als Fächer zweckentfremdet. Auffallend war, wie viele Vertreter aus dem Management der Hersteller wie auch der Partner es sich nicht nehmen liessen, selbst in Oerlikon präsent zu sein. Dies darf man durchaus als Beweis sehen, wie sehr die letzte verbliebene IT-Messe – wenn man so will – von der Branche, Herstellern wie Händlern und Geschäftskunden, geschätzt wird.

Parallel zur Ausstellung fanden auch in diesem Jahr wieder Vorträge in mehreren parallelen Sessions statt, über 30 an der Zahl. Unter anderem sprachen die beiden Zoogler Francesco Ferra (Sales Engineering Manager) sowie Marcel Trümpy (Customer Engineer) in einer rege besuchten Keynote über das Thema Innovationskultur bei Google, während die Keynote am zweiten Messetag von Adrian Müller, Managing Director HP Deutschland/Österreich/Schweiz, gehalten wurde, der einen Blick in die KI-gestützte Hybrid­arbeit der Zukunft wagte.Ebenfalls Teil der Connect waren auch 2024 die Abendveranstaltungen nach den Messetagen, die Gelegenheit boten, die jeweiligen Tage ausklingen zu lassen und wohl auch dazu genutzt wurden, den neuen Namen des Gastgebers – Brack Alltron – nochmals mit den Branchenkollegen zu diskutieren. Nichts ändern soll sich derweil weder am Namen noch am Veranstaltungsort der nächstjährigen Messe: Die Connect 2025 wird ebenfalls in Oerlikon stattfinden, und zwar am 27. und 28. August – was wohl bedeutet: luftig anziehen. (mw)