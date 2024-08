Intel soll 500'000 Euro Abfindung für freiwillige Abgänge zahlen

Jüngst wurde bekannt , dass Intel 15 Prozent seiner globalen Belegschaft abbauen wird, um die Kosten zu senken. Dass ein Stellenabbau in dieser Dimension ein Unternehmen in der Regel zuerst einmal teuer zu stehen kommt, ist bekannt. Was nun aus Irland zu hören ist, ist allerdings bezüglich Dimension bemerkenswert.Wie "Tom's Hardware" nämlich unter Berufung auf die irische "Business Post" schreibt , soll Intel Mitarbeitern des Werks in Leixlip (Bild) Entschädigungen in der Höhe von bis 500'000 Euro für einen freiwilligen Abgang offeriert haben. Die Rede ist von bis zu fünf Wochen Salär pro Dienstjahr, das ausbezahlt wird. Dazu kommt die gesetzlich geregelte Abfindung von zwei Wochengehältern pro Dienstjahr – begrenzt auf maximal 600 Euro pro Woche. Gesamthaft soll die Obergrenze bei 104 Wochengehältern oder eben der halben Million Euro liegen.Die Mitarbeitenden hätten Zeit, sich bis zum 23. August für das Angebot zu entscheiden. Das Unternehmen verlassen würden sie dann per Ende September.Laut Bericht beschäftigt Intel in Irland rund 4900 Leute. 15 Prozent würde dabei rund 730 Mitarbeitenden entsprechen, die das Unternehmen verlassen müssten. Durch freiwillige Abgänge müsste Intel weniger Kündigungen aussprechen. (mw)