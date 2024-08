Skype wird werbefrei

Microsoft hat einen neuen Insider Build von Skype veröffentlicht, der mit einer Reihe Neuerungen kommt. Eher überraschend ist dabei die Ankündigung , dass Skype künftig komplett frei von Werbung sein wird. So sollen Unterhaltungen in Skype Channels nicht länger durch Ads gestört werden. Daneben verspricht Microsoft auch Verbesserungen am User Interface und beim Umgang mit Bildern, und es gibt Zugang zu einem AI-Bildergenerator (Bild).Gearbeitet hat Microsoft aber auch an der Navigation von Skype sowie am Sign-in-Prozess, wo es neu auch auf iOS möglich wird, sich mit OneAuth einzuloggen. Und nicht zuletzt wird auch das Beheben von Bugs und die Verbesserung der Stabilität von Skype versprochen.Die Neuerungen sollen über die kommenden Tage an Skype Insider ausgerollt werden. Bis wann der Roll-out für alle anderen Nutzer angedacht ist, gibt Microsoft nicht bekannt.Man kann den Entscheid, Skype aufzupolieren, aber durchaus dahin deuten, dass Microsoft dem altgedienten (und zuletzt etwas vernachlässigten) Messenger wieder zu mehr Frische und damit zur breiteren Nutzung verhelfen möchte. (mw)