Microsoft 365 kriegt kostenlosen VPN-Service

Microsoft hat seine Cloud-Lösung Microsoft 365 in der Version Personal and Family um einen VPN-Services erweitert, wie "Windows Central" entdeckt hat . Der VPN-Dienst ist Teil der Defender-App und wird dort als Privacy Protection Feature aufgeführt. Diese App ist sowohl für Windows als auch für MacOS, Android und iOS verfügbar.Microsoft erklärt in einer FAQ-Sektion zu Privacy Protection, dass die Funktion aktuell nur in den USA, in UK, Kanada sowie in Deutschland verfügbar ist – dass aber weitere Länder dazukommen sollen. Der VPN-Dienst kommt darüber hinaus mit einigen weiteren Einschränkungen. So gibt es eine Datenbegrenzung von 50 GB, die monatlich zurückgesetzt wird. Ausserdem macht Microsoft klar, dass das VPN nicht darauf aufgelegt sei, für Streaming-Content verwendet zu werden. Hier spielt mit hinein, dass man den Serverstandort auch nicht selbst wählen kann, um Geoblocking zu umgehen. Microsoft erwähnt denn auch explizit eine Reihe von Diensten, die via VPN nicht genutzt werden können – namentlich Youtube, Netflix, Tiktok, Spotify, Whatsapp und einige mehr. (mw)